メ～テレ（名古屋テレビ） 2024年に岐阜県高山市のアパートで5人が死傷した放火事件の裁判で、男に懲役13年の判決です。 起訴状などによりますと、森江琉聖被告(24)は2024年8月、高山市のアパートの自室で、ごみ袋に入った紙にライターで火をつけ、火を燃え移らせてアパートを全焼させた罪に問われています。 この火事でアパートの住人2人が死亡し、住人ら3人がけがをしました。 森