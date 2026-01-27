私は娘の小学校で、図書ボランティアをしています。集まりの中で、なぜか印象に残る静かなママがいました。特別、気に留めていたわけではありません。けれど、あるできごとを境に、その存在感の理由に気づかされたのです。 それぞれ違う、ボランティアとの向き合い方 娘の小学校で、図書ボランティアをしています。私を含めた保護者が中心となり、本の整理や修理、図書室の環境整備などを行うのですが、活動を続けていると、マ