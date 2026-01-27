あまりの美女っぷりに、フォロワーはくぎ付けになった。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「＃ｉＹＯＮ」とハッシュタグをつけて撮影ショットをアップ。肌見せした衣装でポーズを取るのは、「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織（３０）だ。上品な色気をまとい、美ぼうが加速。キュートな「ももクロ」での印象から激変した。フォロワーは「随分と大人の女性に」「これは事件」「ほんとに『美』の塊すぎる」とほれぼれ