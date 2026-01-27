愛知県一宮市で、10歳の女の子の身体を触るわいせつな行為をしたとして逮捕された男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。 27日付で不起訴処分となったのは、一宮市の無職の男性(23)です。 警察によりますと男性は去年10月9日、一宮市内の店舗内で、13歳未満であることを知りながら、10歳の女の子の身体を触るわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。 逮捕時の取り調べに男性は「間違いありません」と