J2大宮から発表サッカーJ2大宮は26日、所属するDF市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。主将としてU-23アジアカップを制したばかりの逸材の海外挑戦にファンも歓喜している。ジュニア時代から大宮のアカデミーに所属する20歳の市原は、2023年にクラブ史上最年少の18歳5日でトップチームデビュー。翌年スタメン定着して、J3優勝の立役者となると、昨季はJ2でも29試合に出