歌手のファレル・ウィリアムスが、ザ・ネプチューンズの共同制作者チャド・ヒューゴから再び訴えられた。2年前にも商標を巡る争いで提訴されていたが、今回は「悪意ある詐欺」として、ザ・ネプチューンズやN.E.R.D.に関する印税や権利を「体系的に否定」したと指摘されている。 【写真】世界が違うさすがグラミー賞歌手サウジアラビアの王族たちと並ぶ姿 チャドはN.E.R.D.の2017年アルバム「ノ&