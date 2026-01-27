大相撲・浅香山部屋の公式インスタグラムが２７日、新規投稿され、千秋楽祝賀会の様子を公開。元大関魁皇の浅香山親方と充子夫人の２ショットもアップされた。「令和８年初場所…千秋楽祝賀会」と題し、「４人の勝ち越し…と少し淋しい今場所でしたが、沢山の皆様にお越しいただき叱咤激励をいただきました」とつづられた。安青錦の付け人として注目を浴びている魁佑馬が勝ち越しを決めた際には「大関の影響も受けて勝負への意