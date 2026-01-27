衆議院議員選挙が1月27日に公示された。国民民主党・玉木雄一郎代表の「第一声」は東京・港区。【映像】国民・玉木代表「第一声」ノーカット玉木代表は、高市総理らが主張する「食品の消費税率ゼロ」について「この間、各テレビ局の党首討論会などで議論してよくわかったのは、中身が全く詰まっていません。まるで思いつきのように出してきた案だと言わざるを得ません。もし本当に来年度から消費税の減税をやるのであれば、な