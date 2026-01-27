スターフライヤーは、国内線運賃を5月19日搭乗分から刷新する。新主要運賃は「普通運賃」「STAR」「そら旅」とし、75日・55日前購入など、より早期に購入するほど安くなる細かな運賃体系からそれぞれ一本化する。予約・販売期限は普通運賃が搭乗日当日まで、STARと往復割が前日まで、そら旅が28日前までで、予約変更は普通運賃のみ受け付ける。さらに往復運賃を廃止し、新たに「STAR」と「そら旅」の往復旅程を同時に購入すると対