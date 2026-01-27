NTT東日本は27日、13時52分頃～15時27分頃に、同社が提供するデータセンターで電源不具合が発生したと発表した。 この電源不具合の影響により、27日13時52分頃から、楽天モバイルでは関東を中心に、通話ができないなどの障害が発生していた。 NTT東日本によると、15時27分頃に応急対処を実施し、その後は復旧しているとしている。