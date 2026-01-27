清水エスパルスは１月27日、2026 シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。主将は在籍３年目の宇野禅斗。22歳MFはクラブの公式サイトを通じて「今シーズンのキャプテンに任命されました。とても光栄に思うと共に、覚悟を持って務めたいと思います。自分には何ができるのか日々考えながら、チームが前を向いて戦って行けるように頑張っていきます」と意気込みを伝えた。 副主将は３人。FW北川航也、DF蓮川壮大、M