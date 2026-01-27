昨季のJ１を19位で終え、今季はJ２で戦う湘南ベルマーレは１月27日、３選手の負傷を発表した。昌平で10番を背負い、今季から湘南に加入したMF山口豪太は、先の第104回全国高校サッカー選手権で負傷。左内転筋損傷と診断された。 昨季に主力として活躍したMF小野瀬康介は、１月17日のトレーニングマッチで負傷。左膝半月板損傷が判明した。また、今季にRB大宮アルディージャから湘南に完全移籍したFWファビアン・ゴン