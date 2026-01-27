１月２７日朝、兵庫県高砂市の路上で女性がひき逃げされ死亡したとして、警察が捜査しています。２７日午前６時ごろ、兵庫県高砂市の路上で、「女性が車にはねられた」と通行人から消防に通報がありました。警察によりますと、はねられたのは近くに住む富永清美さん（８５）で、搬送先の病院で死亡しました。富永さんは頭や骨盤の骨が折れていて、駆け付けた消防隊員に、「ゴミを捨てに行くときに道路を渡っていて車にはね