人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）スランプに突入の予感。温かい飲みもので心を落ち着かせよう。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ネガティブな気分になりがち。人も物事もいい面だけを見つめて。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）集中力を発