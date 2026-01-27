女性初のプロ棋士を目指して福間香奈女流六冠が棋士編入試験の初戦に挑みました。大阪府高槻市の関西将棋会館ではじまった棋士編入試験。福間香奈女流六冠が女性初のプロ棋士を目指し対局に臨みました。プロ棋士は女流棋士とは別の制度で、これまで女性が棋士になったことはありません。棋士編入試験を受けるためには公式戦での勝率など一定の条件を満たすことが必要で、福間女流六冠は結婚・出産を経て２度目の挑戦です。