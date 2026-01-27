金沢市の2025年1年間の火災件数が統計を取り始めて以降、最も少なかったことが分かりました。また、火災による死者も21年ぶりにゼロになりました。その背景には、消防職員が地域と一体となった、火事を防ぐ取り組みがありました。金沢市消防局によりますと、2025年1年間の金沢市での火災件数は64件と統計を取り始めた1950年（昭和25年）から過去最少となりました。また、住宅火災での死者は2004年以来21年ぶりにゼロに。地域にとっ