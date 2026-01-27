衆議院議員選挙が27日に公示され、県内3つの選挙区にあわせて10人が立候補しました。 立候補の届け出は、27日午後5時に締め切られました。 ◆1区 候補者5人 長崎1区は届け出順に ◇共産・新人 内田 隆英 候補(70) ◇参政・新人 松石 宗平 候補(50) ◇自民・新人 浅田 眞澄美 候補(59) ◇維新・新人 山田 博司 候補(55) ◇国民・前職 西岡 秀子 候補(61) の5人が立候補しました。 ◆2区 候補者3人