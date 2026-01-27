週末のドカ雪の影響は、27日も続いています。大雪で臨時休校となった金沢市と津幡町の小中学校では、27日から授業が再開され、元気に登校する児童の姿が見られました。一方、気温が上がった影響で落雪やなだれにも今後注意が必要です。3日ぶりの学校「思った以上に雪が降ってびっくり」大雪の影響で、金沢市と津幡町では26日、すべての小中学校が臨時休校となりました。金沢市の田上小学校では27日の朝、児童204人が3日ぶりに登校