大麻成分を混ぜ込んだバターでスイートポテトを製造したとして、無職の男が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県軽井沢町に住む無職・加藤隼士容疑者（２６）です。警察によりますと、加藤容疑者は去年１１月、自宅で大麻草を加熱し、違法成分ＴＨＣを抽出して無塩バターに混ぜ、そのバターを使ってスイートポテト８個を営利目的で製造した疑いがもたれています。加藤容疑者は、スイートポテトを