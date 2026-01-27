別段隠していたわけでもないのでさらっというが三十手前までおねしょをしていた。『吹けば飛ぶよな男だが』を読むえええ、とか、うわあ、とか言いたい気持ちはわからんでもない。だって私はバンドのフロントマンですもんね。ただこれは事実なので仕方がない。そよ風に木の葉が揺れるように、沈丁花が芳（かぐわ）しいように、私にとってごく自然な出来事だったのだから。実に不思議ではあるのだが、私は幼少期はおねしょをす