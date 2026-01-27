27日午後、大きなトラックに乗せられたのは、上野動物園から中国に返還される双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。返還先である中国の飼育施設を取材すると、そこには日本人ファンが訪れていた。最後の別れを告げようと多くのファンが…朝早くから東京・上野動物園に集まった人々。25日でパンダの観覧は終わったが、中国に返還される双子パンダの見送りに来ずにはいられなかったようだ。来園者：本当悲しいし