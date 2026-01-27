地域の人々と直接触れあって、自立と社会参加を目指します。石川県野々市市のJAファーマーズののいちで、地元の明和特別支援学校の生徒が手作りした製品を販売する「出張めいわ市」が開かれました。来店客は：「接客も上手で、ラス1のマフィンも、ちゃんと買うことができました。もっと早く来ればよかった」明和特別支援学校・田村 吉治 さん：「お客様にじかに触れあって、自分たちの作っている製品、その製品作りで