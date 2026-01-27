加賀野菜のランチで金沢の観光業を後押しします。金沢市内の8つのホテルで結成し、ホテルマンの視点で新たな観光プランや食のイベントを提案している「金澤八家」。ホテルランチのスタンプラリーが、ことしも始まります。16回目となることしのテーマは加賀野菜。イベントの開始を前に、27日は試食会が行われました。今回の金沢ホテルスタンプラリーは、2月1日から3月31日まで、金沢市内の6つのホテルで開催され