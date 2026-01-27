昨年10月に幕を閉じた「大阪・関西万博」。開催場所の夢洲（大阪市此花区）では2030年秋ごろに、日本初の「カジノ」を含む統合型リゾート（IR）開業が予定されるなど依然として注目を集める大阪だが、現在、府が公開した“違法ギャンブル”の啓発動画がSNSで物議を醸している。大阪府は1月21日、若年層の違法オンラインギャンブル対策の一環として、《違法オンラインギャンブル等対策啓発動画「ギャン太郎」》と題したアニメ―ショ