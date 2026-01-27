『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回はMr. ビーンでおなじみのローワン・アトキンソンが2004年ロールス・ロイス ファントムについて語る。【画像】外装も内装もリフレッシュしたローワン・アトキンソンのロールス・ロイス（写真4点）自分のファントムのボディワークを眺めては、どこか納得できずにいた。前オーナーの時代には、白い”ラッピング”を剥がした後、吹き付け塗装が施されていたが、見るたびにがっかりする。色