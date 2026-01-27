◆テニス▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】大会の会場は、現地時間午後４時半過ぎに最高気温４２・３度をマークしてから、午後７時半過ぎに気温が下がり始めた。それでも気温４１度あったが、ジュニア男子ダブルス２回戦が始まった。午後１時半に、気温は３８・４度ながら、すでに熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最も危険な５・０