Ｊ１の千葉は２７日、千葉市内で公開練習を行った。選手たちはハーフコートで１１対１１を行うなど、２月７日の開幕・浦和戦（フクアリ）に向けて強度の高いメニューで汗を流した。地元・木更津市出身で、昨季開幕前にＣ大阪から千葉へ復帰したＤＦ鳥海晃司は２年ぶりのＪ１の舞台に挑む。「このままキャリアをＪ２で終わらすことにはしたくなかった。もう１度Ｊ１に戻ってこれたのはすごくいいこと」と開幕を待ち望んだ。昨