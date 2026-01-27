金沢競馬所属で、現在高知競馬で期間限定騎乗中の吉原寛人騎手（４２）は１月２７日、高知競馬６Ｒ「Ｃ１‐４」（ダート１４００メートル、８頭立て）で、シンデレラスマイル（牝６歳、高知・宮路洋一厩舎、父キンシャサノキセキ）に騎乗し１着。２００１年４月７日の初騎乗以来、１万７０３７戦目で地方競馬通算３３００勝を達成した。好位３番手から直線入り口で先頭に立って後続に４馬身差をつける完勝。単勝１・９倍の１番人