オーストリア・ウィーン発の老舗洋菓子ブランドデメルから、2026年のヴァレンタイン限定コレクションが登場♡「伝統が奏でる、優雅な時間」をテーマに、全国百貨店のデメルショップやヴァレンタイン特設会場などで1月下旬～順次発売されます。華やかなパッケージに包まれたチョコレートは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり♪定番に加え、この季節だけの限定フレ