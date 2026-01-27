DeNAは27日、ホセ・ルイーズ投手（31＝前レンジャーズ傘下3A）が来日したと発表した。ベネズエラ出身でメジャー通算282試合に登板した実績があり、守護神候補として期待されている。球団を通じて「横浜でプレーする機会を与えてくださり、感謝しています。100％ベストを尽くしてチームに貢献していきますので、ファンの皆さん応援よろしくお願いします！」とコメントした。背番号は「49」に決まった。