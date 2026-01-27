高市首相は２６日夜のテレビ朝日の番組で、台湾有事の際に日米が自国民退避で連携するシナリオに言及し、「共同で行動を取っている米軍が攻撃を受けた時、日本が何もせずに逃げ帰ると、日米同盟はつぶれる」と発言した。自衛隊による対処の可能性を示唆したとみられるが、「法律の範囲内で総合的に判断する」とも述べ、あくまで状況次第だと強調した。台湾有事を巡っては、首相が昨年１１月の国会答弁で、集団的自衛権を行使す