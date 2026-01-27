「最強グラビアシスターズ」として知られる都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんが、週刊SPA！1月27日号に登場しました。【写真】都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんのわがままボディがさく裂！グラビア界の最強姉妹による写真集タイトルが『とまるtoとまる』（1月28日リリース）に決定。さく裂する2つの“わがままボディ”と、ここでしか見られないアザーカットで、姉妹の絆を鮮烈に表現します。（撮影／Takeo Dec.ヘアメイク／田森春菜