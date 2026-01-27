Aぇ! groupが2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のMVティザー映像が公開された。 （関連：【映像あり】Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』サブリード曲「Fashion Killa♡」MVティザー） 本映像では、中毒性のあるメロディに乗せて、煌びやかなジュエリーや洗練されたファッショナブルな衣装が映し出されている。 なおAぇ!