»äÉþ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÍ¥¾¡²ñ¸«¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¡Ä¡£29ºÐ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä´ã¶À¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í(µÜºê¸©½Ð¿È)¡£Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çð¸¶¤Î?Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ?¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤·ë¹½ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»äÉþ¤È¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê