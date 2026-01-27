【広島６区】（届け出順） 高木 武志（７４）共産・新 小林 史明（４２）自民・前 はた ともこ（５９）中道・新 ●高木 武志候補（７４）共産・新 「今緊急に求められているのは、消費税の５％への減税であります。税の不公正を正して大規模富裕層優遇の税制をあらため、応分の負担を求めてまいります」 ●小林 史明候補（４２）自民・前 「我々は本質的な解決を皆さんと一緒にやりたい。それは何か。今の日本のこの物価高