JLPGAツアー2026シーズン開幕戦「第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」への出場権をかけた「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会」が、1月26日から2日間の日程で、沖縄県の琉球ゴルフ倶楽部で開催された。【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子節目となる30回目を迎えた今大会には163人が出場。36ホールのストロークプレーの結果、片岡彩実里（あみり）、新城百恵（ももえ）、伊佐美音（みお