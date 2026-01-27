上野動物園などの公式サイト・東京ズーネットが27日に更新され、ジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が同日に上野動物園を出発したことを報告。搬出の様子とともに福田豊園長のコメントを公開した。【動画】最後まで癒やされる…くつろいだ様子のパンダのシャオシャオ＆レイレイ「本日、１月27日（火）13時半頃、ジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、上野動物園を出発し、成田国際空港へ向かい