サッカーのJ1川崎フロンターレは27日、川崎市内で練習を公開し、MF橘田健人（27）が全体練習に完全合流した。昨年11月13日に右足首を手術。全治3カ月と診断されていたが、この日からフルメニューを消化し「開幕に合わせている。対人の部分を少しずつ上げていかないと」と2月8日の柏との開幕戦を見据えた。全国高校選手権では母校の神村学園（鹿児島）が初優勝。自身は1年時からエース番号14を背負いながら、選手権予選は3年