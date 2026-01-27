長野・諏訪で林野火災が発生しました。市は現場付近の住宅に避難を呼びかけています。消防によりますと、27日午後5時前、諏訪市四賀の住民から「家の裏の土手が燃えていて、山に燃え移りそう」と通報がありました。消火活動が続いていて、今のところけがをした人や住宅への被害の情報はないということです。諏訪市によりますと、先ほど火はほぼ消し止められたということです。諏訪市を含む諏訪地域には、林野火災注意報が発表され