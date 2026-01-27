このあと中国へ返還されるジャイアントパンダはまもなく旅立ちの時を迎えます。成田空港の近くから中継です。成田空港の滑走路が一望できる広場です。夜の冷え込みも強まってきましたが、双子のパンダを乗せ飛び立つ飛行機を一目見ようと、ファンの方々が集まっています。パンダグッズを身につけている人も多く、それぞれの思いを胸に旅立ちを見送ろうとしています。「感謝とこれからの未来を、あの子たちの幸せを、上野ファミリー