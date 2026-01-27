巨人の大勢投手（２６）が２７日に、翌２８日から始まる一軍合同自主トレに向けて宮崎入りした。大勢は昨年１２月にＷＢＣのメンバーに２大会連続で選出された。２月中旬から野球日本代表「侍ジャパン」のキャンプも控えている右腕。「ワクワクしますね。しっかり自分のパフォーマンスを出せるようにやりたいなと。しっかり準備したいなと思います」と意気込みを語った。大勢の他にも、元巨人でオリオールズＦＡの菅野智之投