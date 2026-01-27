自民党の小泉進次郎防衛相が２７日、埼玉・ＪＲ武蔵浦和駅前で衆院選の街頭演説を行った。埼玉１５区から出馬している田中良生候補の応援に駆けつけた。同じ場所で何度も演説をしてきたという小泉氏は「これまでの選挙と何が違うかというと初日に来たということ。選挙始まったと思ったらあっという間に終わっちゃいます。選挙には『最後の３日間』という言葉がありますが、今回は『最初の３日間』。その思いでいきなりトップギ