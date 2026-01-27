米プロバスケットボールＮＢＡブルズとツーウエー契約を結んだ河村勇輝の今後を米メディアが特集した。河村は６日にブルズとツーウエー契約を結び、１５日にＧリーグで傘下ウインディシティー・ブルズでサンディエゴ・クリッパーズ戦から復帰した。そして、河村の今後に現地では期待が高まっている。米メディア「ザ・リード」は「河村勇輝はブルズの複雑なパズルを解く重要なピースになれるか？」と題して、その実力を大々的