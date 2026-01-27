【モデルプレス＝2026/01/27】フリーアナウンサーの青木裕子が1月27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「印象変わる」前髪復活の新ヘア披露◆青木裕子「前髪作りました」新ヘア披露青木は「今年初美容院」とつづり、美容院で撮影した新しいヘアスタイルを披露。「前髪作りました」と前髪流していたスタイルからイメージチェンジシたことを説明し、「今年も髪を伸ばします