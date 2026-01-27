「探偵！ナイトスクープ」（ABCテレビ）の放送をめぐり、番組に登場した家族に「ヤングケアラーではないか」と指摘・批判が集まってる事案について、ABCテレビが26日に声明を公表。一家の長男からの依頼原文を番組側が改稿していたことや、父親が乳幼児を残して外出する場面、およびVTRの最後に母親による「米炊いて、7合」との発言の音声が使用されていたことについては演出だったことが明らかになり、波紋が広がって