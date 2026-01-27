すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。 2025年12月28日（日）、1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました