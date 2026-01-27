ドル指数は小幅反発、米ＦＯＭＣ控えて調整＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に反発している。東京昼にかけて９６．９１８まで低下したが、前日安値９６．８０６には届かず。その後は反発に転じると、ロンドン序盤には９７．２８６まで高値を伸ばした。足元では上昇も一服している。明日の米ＦＯＭＣ結果発表を控えて、今週のドル安の動きにやや調整が入る格好になっている。 ドルインデックス＝97.16(+0.12+0.12%)