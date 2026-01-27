巨人は２７日、２０２６年のチームスローガン「前進〜ＧＩＡＮＴＳＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」のグッズを２月１日から販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアほか、キャンプ地（宮崎・沖縄）の公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」で販売される。商品は、トートバッグ、フェイスタオル、ロゴボールの３種類。デザインは阿部慎之助監督直筆の「前進」の文字をプリントし、前だけを向いて、一歩ずつ優勝