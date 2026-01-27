潜伏先の鹿児島県奄美大島できのう逮捕された日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長。さきほど、警視庁に身柄を移されました。「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）は2023年7月、女性の風俗店への違法スカウト行為を黙認してもらう代わりに暴力団側にみかじめ料60万円を渡した疑いがもたれています。去年1月、警視庁は小畑容疑者の逮捕状をとり、行方を追っていましたが、小畑容疑者は西日本を転々としながら