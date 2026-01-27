長野県諏訪市で発生した山林火災の現場付近＝27日午後27日午後4時55分ごろ、長野県諏訪市四賀で「土手が燃えていて、山に燃え移りそうだ」と近隣住民から119番があった。諏訪広域消防本部によると、付近の山林が燃えたが、午後6時40分ごろに鎮圧した。けが人はいない。現場はJR茅野駅から北西約3.5キロの山林。近くに県史跡「諏訪氏城跡」の一つ桑原城があり、約100メートル離れた場所には住宅もあった。